Baanwielrenster Van Riessen is zwanger van eerste kind en twijfelt aan terugkeer

Laurine van Riessen is in verwachting van haar eerste kind. De 35-jarige baanwielrenster is nog wel aan het trainen, maar weet nog niet of ze terugkeert op het hoogste podium.

Van Riessen maakte het nieuws vorige week samen met haar partner Matthijs Büchli (ook baanwielrenner) bekend via Instagram. De renster van BEAT Cycling, die vorig jaar nog een een EK-medaille pakte, is uitgerekend in november. Van Riessen weet nog niet of ze haar rentree op de baan gaat maken.

"Sinds ik zwanger ben, ben ik wel doorgegaan met trainen", zegt Van Riessen in gesprek met Omroep West. "Ik probeer fit te blijven en het zo lang mogelijk te doen. Het is niet meer zo intensief als dat het eerst was."

Van Riessen ontbreekt logischerwijs op de WK, die aanstaande donderdag begint, maar een deelname aan de Spelen van Parijs volgend jaar sluit ze niet uit.

"Qua planning wordt het heel lastig om het te halen, maar ik wil gewoon kijken hoe het gaat en of er na de zwangerschap nog een mogelijkheid is om terug te keren. Ik vind fietsen nog heel leuk, maar het krijgen van een kindje gaat daar wel boven."

Van Riessen stapte in 2015 over van schaatsen naar baanwielrennen. In dat jaar greep ze op de EK in het Zwitserse Grenchen direct brons met de teamsprint. Op dat onderdeel won ze op de WK in Apeldoorn (2018) een zilveren medaille.

Als schaatsster was Van Riessen ook uiterst succesvol. Op de Olympische Winterspelen in Vancouver (2010) werd ze derde op de 1.000 meter.