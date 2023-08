Vollering, Kimmann en multitalent Van der Poel in actie: dit is het 'Super WK'

Donderdag begint het eerste 'Super WK' wielrennen. In Glasgow staan niet alleen wielerwedstrijden op het programma, ook de wereldtitels in het baanwielrennen, BMX en mountainbike staan op het spel. Een overzicht van de wedstrijden en (Nederlandse) kanshebbers.

Ruim honderd jaar na de allereerste WK is het dan zover: de eerste editie van het Super WK. Van donderdag 3 augustus tot en met zondag 13 augustus wordt in dertien fietsdisciplines gestreden om de regenboogtrui. Een droom die uitkomt voor voorzitter David Lappartient van de internationale wielerfederatie UCI.

"Het was, nog voordat ik gekozen werd tot voorzitter, een van mijn missies om onze wereldkampioenschappen op één locatie en op één tijdstip elke vier jaar samen te brengen", zei de Fransman bij de bekendmaking van het evenement.

Het toernooi moet net als de Olympische Spelen eens in de vier jaar gehouden worden. De eerste plannen voor de editie in 2027 zijn zelfs al gesmeed. Zowel Limburg, Gelderland als Brabant stelde zich kandidaat, maar de Franse regio Haute-Savoie gaat de tweede editie organiseren.

De atleten op twee wielen reizen voor de eerste editie naar het Schotse Glasgow. Op donderdag trapt het baanwielrennen af. Zondag volgt de eerste wedstrijd in het wielrennen. De dinsdag erna komen de mountainbikes tevoorschijn en vanaf volgende week zaterdag is het de beurt aan de BMX'ers.

Annemiek van Vleuten werd vorig jaar ondanks een gebroken elleboog wereldkampioen op de weg. Dit jaar zal ze in dienst rijden van Demi Vollering. Foto: Getty Images

Wielrennen (6-13 augustus)

Met het Super WK wordt gebroken met de traditie dat het wielerpeloton aan het eind van het seizoen (in september) strijdt om de wereldtitel. Voor de mannen is nu de Vuelta a España (26 augustus-17 september) de laatste grote stip op de wieleragenda. Het zal een droom van vele renners zijn om daar in de regenboogtrui aan de start te staan.

De renners trappen aanstaande zondag af met de wegwedstrijd. Regerend kampioen Remco Evenepoel bewees afgelopen weekend met zijn overwinning in de Clásica San Sebastián uitstekend in vorm te zijn. Klein detail: de Belg heeft met Wout van Aert wel de topfavoriet in zijn eigen team. Het parcours is ook op het lijf geschreven van Mathieu van der Poel, die bij de mannen de eerste Nederlandse wereldkampioen op de weg kan worden sinds Joop Zoetemelk in 1985. Ook Dylan van Baarle en Tadej Pogacar kunnen op het lijstje met favorieten.

Een week later is het de beurt aan de vrouwen. Demi Vollering is, zeker na de eindwinst in de Tour de France Femmes, de grote favoriet voor de titel. Ze krijgt daarbij hulp van Annemiek van Vleuten, die haar afscheidsseizoen in de regenboogtrui reed. Vollering zou het zomaar aan de stok kunnen krijgen met haar teamgenoten bij SD Worx; ook Lotte Kopecky en Marlen Reusser behoren tot de kanshebbers.

Ook in de tijdrit zijn er kansen op Nederlands eremetaal. Vollering kwam in de afsluitende tijdrit van de Tour de France Femmes heel dicht bij haar ploeggenoot Reusser, die de ritzege pakte. Ook Nederlands kampioene Riejanne Markus liet met een vijfde plek zien over goede benen te beschikken. Bij de mannen lijkt de strijd te gaan tussen Pogacar, Evenepoel en Van Aert.

Programma wielrennen Zondag 6 augustus

10.30-17.00 uur: Wegwedstrijd mannen

Dinsdag 8 augustus

14.00 uur: Mixed relay ploegentijdrit

Woensdag 9 augustus

15.00 uur: Tijdrit vrouwen

Vrijdag 11 augustus

15.30 uur: Tijdrit mannen

Zondag 13 augustus

13.00-16.30 uur: Wegwedstrijd vrouwen

Mathieu van der Poel moest bij de EK in Glasgow (2018) afstappen. Foto: Getty Images

Mountainbike (8-12 augustus)

Na de wegwedstrijd verruilt Van der Poel zijn wegfiets voor de mountainbike. De alleskunner zal geen goede herinneringen hebben aan mountainbikeraces in Glasgow: in 2018 moest hij bij het EK in de Schotse stad afstappen. Het is nog de vraag of Van der Poel meedoet aan de shortrace, maar bij het olympische onderdeel crosscountry is hij zeker van de partij.

Samen met Milan Vader gaat Van der Poel in Glasgow vooral op jacht naar een olympisch ticket. Plaatsing voor de Spelen in 2024 lijkt via de olympische ranking een lastig verhaal te worden, maar dit WK vormt een achterdeur naar Parijs. De twee beste renners, die zich nog niet via de ranglijst hebben geplaatst, krijgen een olympisch ticket. Dat betekent dat een tiende of vijftiende plek in Glasgow zomaar genoeg zou kunnen zijn.

De Nederlandse vrouwen zijn via de olympische ranking al zo goed als zeker van twee olympische tickets, maar het is de grote vraag wie namens Nederland naar Parijs mag afreizen. In Tokio deden Anne Terpstra (vijfde) en Anne Tauber (elfde) mee, maar ook Puck Pieterse en Fem van Empel kloppen aan de deur. Laatstgenoemde ontbreekt in Glasgow.

Programma mountainbike Dinsdag 8 augustus

11.15 uur: Kwalificatie shortrace vrouwen

12.30 uur: Kwalificatie shortrace mannen

Woensdag 9 augustus

13.30 uur: Team relay

Donderdag 10 augustus

18.45 uur: Shortrace finale mannen

19.30 uur: Shortrace finale vrouwen

Zaterdag 12 augustus

12.30 uur: Crosscountry vrouwen (olympisch)

16.30 uur: Crosscountry mannen (olympisch)

Foto: Getty Images

Baanwielrennen (3-9 augustus)

De eerste wedstrijden van het Super WK worden verreden in de Sir Chris Hoy Velodrome, vernoemd naar de Schotse baanwielrenner die elf keer wereldkampioen en zes keer olympisch kampioen werd. Volop kansen voor Nederland, dat bij de vorige editie bovenaan eindigde in de medaillespiegel. In totaal werd vier keer goud, vier keer zilver en twee keer brons gepakt.

Tijdens de sprintonderdelen zullen de ogen traditiegetrouw gericht zijn op de Nederlanders. Harrie Lavreysen kan voor de vijfde keer op rij het sprinttoernooi winnen, terwijl Jeffrey Hoogland hoopt zijn titel op de kilometer tijdrit te prolongeren. Ook de teamsprint belooft spektakel: Nederland verloor vorig jaar met vier honderdsten van Australië.

Ook bij vrouwen is er op het onderdeel teamsprint kans op Nederlands eremetaal. Op de individuele onderdelen liet Maike van der Duin vorig jaar zien bij wereldtop te horen. Ze nam twee zilveren medailles (scratch en omnium) mee naar huis. Het is de vraag hoe fit Van der Duin in Glasgow aantreedt, aangezien de 21-jarige renster vanwege ziekte niet verscheen aan de start van de Tour de France Femmes.

Programma baanwielrennen Donderdag 3 augustus

20.50 uur: Individuele achtervolging vrouwen

21.20 uur: Teamsprint vrouwen

21.25 uur: Scratch mannen

Vrijdag 4 augustus

20.25 uur: 500 meter tijdrit vrouwen

21.00 uur: Scratch vrouwen

21.30 uur: Teamsprint mannen

Zaterdag 5 augustus

20.05 uur: Ploegenachtervolging mannen

21.25 uur: Ploegenachtervolging vrouwen

Zondag 6 augustus

19.30 uur: Afvalkoers vrouwen

20.00 uur: Individuele achtervolging mannen

20.55 uur: Keirin vrouwen

21.10 uur: Omnium mannen

Maandag 7 augustus

19.30 uur: Afvalkoers mannen

19.55 uur: Sprint mannen

20.30 uur: Madison vrouwen

Dinsdag 8 augustus

18.25 uur: Kilometer tijdrit mannen

19.40 uur: Puntenkoers vrouwen

20.45 uur: Madison mannen

Woensdag 9 augustus

19.30 uur: Sprint vrouwen

20.15 uur: Puntenkoers mannen

21.10 uur: Keirin mannen

21.20 uur: Omnium vrouwen

Niek Kimmann werd vorige maand Europees kampioen in Besançon. Foto: Getty Images

BMX (12-13 augustus)

De BMX'ers komen pas in het afsluitende weekend in actie. Niek Kimmann is de grote favoriet voor de titel. De olympisch kampioen, die tegenwoordig in Zuid-Frankrijk traint, brak aan het begin van het seizoen zijn sleutelbeen, maar is weer helemaal in vorm. Kimmann bekroonde zijn rentree vorige maand met de Europese titel in Besançon.

Bij de vrouwen zijn onder andere de gezusters Smulders van de partij. De 29-jarige Laura Smulders pakte in 2018 al eens een wereldtitel (Bakoe). De vier jaar jongere Merel Smulders boekte het laatste familiesucces op het mondiale eindtoernooi. Vorig jaar sprintte ze in Nantes naar een bronzen plak.