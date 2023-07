Amerikaans wielertalent Magnus White (17) verongelukt tijdens training voor WK

Het Amerikaanse wielertalent Magnus White is zondag overleden toen hij tijdens een training werd aangereden door een auto. De mountainbiker was in voorbereiding op de WK in Glasgow die deze week begint.

Het ongeluk gebeurde nabij zijn woonplaats Boulder in de Amerikaanse staat Colorado. White werd geschept door een auto en overleed aan zijn verwondingen.

"Hij was een rijzende ster in de offroadwielerwereld", schrijft de Amerikaanse wielerbond in een verklaring. "Zijn passie voor wielrennen kwam tot uiting tijdens wedstrijden, maar was ook zichtbaar in de vriendschap met zijn ploeggenoten en zijn bijdrages aan de lokale gemeenschap."

White was zowel mountainbiker als veldrijder. Hij werd in 2021 nationaal veldritkampioen bij de junioren. Dit voorjaar werd hij nog twintigste bij het WK veldrijden in Hoogerheide.