SD Worx verdient met afstand meeste geld in Tour, twee ploegen krijgen niks

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Team SD Worx mag dankzij de prestaties in de Tour de France Femmes 119.450 euro bijschrijven. Naast de eindwinst van Demi Vollering verdiende de ploeg ook aan de groene trui en vier ritzeges. Twee ploegen verlaten Frankrijk zonder prijzengeld.

Lotte Kopecky veroverde op de eerste dag het geel en verruilde deze trui na de genadeklap van Vollering op de Tourmalet voor de groene trui, die voor de leider van het sprintklassement is. In het algemeen klassement werd de Belgische kampioene tweede achter Vollering.

Het feest op het eindpodium was groot bij Team SD Worx.

Ruim achter SD Worx is Canyon//Sram Racing als tweede geëindigd in het prijzengeldklassement. Met 30.440 euro verdiende de ploeg slechts een kwart van de prijzenpot van SD Worx. Katarzyna Niewiadoma haalde met de bolletjestrui en de derde plek in het algemeen klassement het merendeel van het geld binnen.