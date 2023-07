Niet fitte Van Vleuten vierde in laatste Tour: 'Was niet de Annemiek die ik kán zijn'

Annemiek van Vleuten baalt ervan dat ze zondag een podiumplek verspeelde in de Tour de France Femmes. De veertigjarige Nederlandse verloor in de afsluitende tijdrit een plaats bij de eerste drie aan Lotte Kopecky.

Van Vleuten moest zaterdag op de Tourmalet al haar meerdere erkennen in Demi Vollering, die in de tijdrit haar eindzege veiligstelde. Eerder dit jaar was Van Vleuten in de Giro en de Vuelta nog wél de beste.

"Het is jammer, zeker omdat de ploeg de hele week voor me heeft gewerkt. Ik weet niet wat ik onder de leden heb. In de afgelopen twee dagen was ik niet de Annemiek die ik kán zijn", zocht Van Vleuten tegen de NOS naar een verklaring.

"Dat is superzuur in je laatste Tour de France. Gisteren en vandaag was het vechten. Dat is leuker als je wordt beloond. Ik voelde het gisteren al. Vanaf de Tourmalet voelde ik me een soort van ziek worden. Ik ben niet ziek, maar ik heb wel iets. Ik voel me niet zoals ik me normaal voel."

'Tour houdt een plek in mijn hart'

Van Vleuten had voorafgaand aan de tijdrit nog hoop dat ze haar normale niveau zou aantikken. "Maar ik merkte gelijk dat het op het lange rechte stuk heel moeilijk werd. Het is niet frustrerend, maar wel jammer. Ik geloofde er echt in en was tot en met dag zes heel goed", zei ze.

"Nu was ik níét goed, dan hoor je ook niet op het podium. Ik heb natuurlijk wel de eerste editie van de Tour gewonnen, daar kijk ik goed op terug. Wat dat betreft houdt de Tour de France een plek in mijn hart."