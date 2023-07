Vollering beseft Tour-zege nauwelijks: 'Kan niet wachten tot deze chaos voorbij is'

Demi Vollering kan amper geloven dat ze zich winnaar van de Tour de France Femmes mag noemen. De renster van SD Worx kwam zondag goed voor de dag in de afsluitende tijdrit, waarin ze tweede werd.

Vollering had zaterdag al de basis gelegd voor haar eindzege. Ze was toen met afstand de sterkste op de Tourmalet. Haar eindzege is de bekroning in een ijzersterk seizoen.

"Het moet nog steeds een beetje landen, ik kan het nog steeds niet geloven. Ik denk dat ik een paar dagen nodig heb om het samen met mijn familie te laten bezinken", zei Vollering tegen de NOS over haar Tour-zege.

"Misschien komt het vanavond al als we het met de ploeg gaan vieren. Ik kan niet wachten tot deze hele chaos een beetje voorbij is en ik even op adem kan komen."

Foto: NU.nl

Vollering is al bezig met WK

Toch was Vollering zondag in de tijdrit niet alléén bezig met haar eindzege in de Tour. Ze was er ook met het oog op de rest van het seizoen op gebrand om een goede tijd neer te zetten.

"Vanmorgen was ik eigenlijk té relaxed, want ik had natuurlijk best wel wat tijd over voor de tijdrit. Toen ik deze Tour in ging, had ik wat doelen gesteld", zei de 26-jarige Nederlandse.

"Een daarvan was de rit van gisteren, maar ik wilde ook heel graag een goede tijdrit rijden met het oog op de toekomst en het WK dat eraan komt. Dat is fijn."