Vollering stelt eindzege Tour veilig, Kopecky stoot Van Vleuten van podium

⏪Back-to-back wins, and a 1-2-3 for @teamsdworx on the final day of the #TDFF2023, as Marlen Reusser wins the first ever time-trial of the TDFF!



⏪Deux victoires consécutives et un triplé pour la @teamsdworx lors de la dernière étape du #TDFF2023, Marlen Reusser remportant le… pic.twitter.com/LFhjrckStg