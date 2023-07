Van Vleuten kan leven met eindzege Vollering in Tour: 'Heb niets stoms gedaan'

Annemiek van Vleuten is teleurgesteld, maar kan er ook mee leven dat ze dit jaar de Tour de France niet gaat winnen. De veertigjarige Nederlandse werd zaterdag in de voorlaatste etappe geklopt door Demi Vollering, die de eindzege voor het grijpen heeft.

"Ik kan mezelf niets verwijten", zei Van Vleuten vlak na de finish van de bergetappe over 88 kilometer. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar het gevoel was veel slechter geweest als ik iets stoms gedaan had. Ik had gewoon een slechte dag en de concurrentie niet."

Van Vleuten begon nog vol vertrouwen aan de rit. "Het plan was aanvallen op de Tourmalet, maar toen ik voelde dat ik mijn benen niet goed waren wijzigde ik dat plan. Het werd aanhaken op de Tourmalet. Maar ja, toen Demi ging, kon ik niet volgen. Ze had een superdag."

Van Vleuten finishte als derde, op 2.34 van Vollering, die solo over de meet kwam. De 26-jarige Vollering nam zo de gele leiderstrui over van haar Belgische ploeggenoot Lotte Kopecky. Zondag staat de afsluitende tijdrit rond Pau op het programma. De verwachting is dat de eindzege van Vollering in de chronorace over 22,6 kilometer niet meer in gevaar komt.

"Ik denk niet dat een van de klassementsrenners morgen de tijdrit wint, maar iemand die vandaag rustig aan heeft kunnen doen", voorspelde Van Vleuten. "Al laat Vollering zo'n hoog niveau zien dat het me niet zou verbazen als ze ook in de tijdrit zegeviert."

Demi Vollering knuffelt haar SD Worx-ploeggenoot Lotte Kopecky na de finish. Foto: Getty Images

'Minder spanning aan de start'

Van Vleuten, die derde staat, gelooft niet meer in de eindzege, maar wil wel op het eindpodium eindigen in haar laatste Tour. De renster van Movistar zet na dit seizoen een punt achter haar carrière. "Als dat lukt is het een mooie Tour, met ook twee ritzeges voor onze ploeg", doelde ze op de overwinningen van de Duitse Liane Lippert en de Deense Emma Norsgaard Bjerg.

"Door de flinke achterstand in het klassement ga ik vanavond met iets minder spanning slapen en sta ik morgen ook met minder spanning aan de start. Als het close was met Demi werd het een nerveuze tijdrit. Nu niet."

De afsluitende tijdrit van de Tour begint zondag om 14.30 uur en uiteraard start Vollering als laatste. Ze zal rond 17.30 uur finishen.