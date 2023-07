Vollering kreeg op slotklim vleugels van familie en vrienden: 'Gaf me wat afleiding'

Demi Vollering deelde zaterdag een genadeklap uit in de Tour de France Femmes. Dankzij haar familie en vrienden langs de kant kwam de Nederlandse als eerste boven op de Tourmalet. Daarmee deed ze een voorschot op de eindzege.

Vollering plaatste op 5 kilometer voor de top van de Tourmalet de versnelling. "Je bent altijd bang om ergens stil te vallen op zo'n lange klim, maar gelukkig deed ik dat niet vandaag", zei Vollering na de finish tegen de NOS.

De renster van SD Worx had op de slotklim een hoop familie en vrienden langs de kant staan. "Dat was heel fijn. Het gaf me wat afleiding. Ze gaven me alle krachten vandaag."

Vollering boekte niet alleen haar eerste ritzege in de Tour de France Femmes, ze veroverde ook de gele trui. Met een voorsprong van 1 minuut en 50 seconden op nummer twee Katarzyna Niewiadoma lijkt de eindzege haar niet meer te kunnen ontglippen. Op zondag staat de afsluitende tijdrit van 22 kilometer rondom Pau op het programma.

Of haar voorsprong groot genoeg is voor de eindzege? "Ik hoop het" zegt Vollering lachend. "Ik hoop dat ik nog een beetje benen over heb voor de tijdrit. Maar daar heb ik best wel in geïnvesteerd in de trainingen. Daar heb ik wel vertrouwen in."

Foto: Getty Images

Pokerspel met Van Vleuten

Eerder op de dag was Vollering verwikkeld in een pokerspel met Van Vleuten. Op de top van de Col d'Aspin begonnen de twee kemphanen samen met Niewiadoma aan de afdaling. De Poolse versnelde, waarna Vollering en Van Vleuten de benen stil hielden.

"Ik zei dat het niet aan mij was om het dicht te rijden. Ik had ook nog de gele trui achter me en Marlen (Reusser, red.) achter me. Dan kan ik beter op ze wachten. Zij wilde alleen samen rijden. Ik zei dat ik wel een paar beurtjes wilde doen, maar dat ik niet vol gas zou gaan."

Het wachten op haar ploeggenoten hielp de renster van SD Worx. Aan de voet van de Tourmalet kon Vollering nog rekenen op steun van Marlen Reusser en Lotte Kopecky. "Daardoor kon ik het spelletje op de Tourmalet perfect spelen. Mijn ploeg vertelde me om rustig te blijven en vertrouwen te hebben dat ik het wel zou kunnen. Want ik wilde het liefst vroeg gaan op de Tourmalet, maar ze zeiden: wacht nou, wacht nou."