Vollering overklast Van Vleuten en zet grote stap naar eindzege in Tour

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Demi Vollering heeft zaterdag de zevende etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en ook de gele trui veroverd. Annemiek van Vleuten kwam ruim 2,5 minuut later over de streep, waardoor Vollering een belangrijke stap zette naar de eindzege.

In de eerste en enige bergrit van deze Tour plaatste Vollering op 5 kilometer voor de top van de Tourmalet de aanval. Van Vleuten, die hoopte net als vorig jaar de Tour, Giro en Vuelta te winnen, zag het achterwiel van haar concurrent al gauw in de mist verdwijnen.

De oppermachtige Vollering kwam als eerste boven en sloeg daarmee een dubbelslag. De Nederlands kampioene op de weg boekte niet alleen haar eerste dagsucces in de Tour, ze neemt ook de gele trui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky.

Zondag staat de afsluitende tijdrit rond Pau op het programma. In de race tegen de klok over 22,6 kilometer kunnen kleine verschillen nog goedgemaakt worden. In het klassement heeft Vollering 1 minuut en 50 seconden voorsprong op nummer twee Niewiadoma, waardoor de eindzege haar bijna niet meer kan ontgaan.