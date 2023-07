Evenepoel wint ondanks opmerkelijke valpartij zijn derde Clásica San Sebastián

Remco Evenepoel heeft zaterdag voor de derde keer in zijn loopbaan de Clásica San Sebastián gewonnen. De Belgische wereldkampioen, die nog voor de officiële start onderuitging, rekende in de eindsprint af met medevluchter Pello Bilbao.

Evenepoel ging op 73 kilometer van de streep in de aanval. Vorig jaar kwam de renner van Soudal Quick-Step na een solo van 45 kilometer als eerste over de streep, nu kreeg hij gezelschap van de Spanjaard Bilbao en de Rus Aleksandr Vlasov.

Het leek uit te draaien op een sprint à trois, maar Vlasov moest op 8 kilometer van de finish passen. In de eindsprint was de 23-jarige Evenepoel te sterk voor de Baskische Bilbao, die in de Tour de France nog een etappe won en zesde werd in het algemeen klassement. Vlasov kwam 28 seconden later als derde over de streep.