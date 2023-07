Klap voor Lidl-Trek: Longo Borghini en Balsamo noodgedwongen uit de Tour

Elisa Longo Borghini en Elisa Balsamo gaan zaterdag niet van start in de zevende etappe van de Tour de France Femmes. De Italiaanse rensters van Lidl-Trek kampen met gezondheidsproblemen.

De 31-jarige Longo Borghini, de nummer vier van het algemeen klassement, heeft last van een huidinfectie. De medische staf van Lidl-Trek oordeelde dat verdergaan haar gezondheid kan schaden. Longo Borghini werd vorig jaar zesde in de Tour.

"Elisa heeft een huidinfectie aan de bovenkant van haar linkerdijbeen", meldt Lidl-Trek. "De infectie moest na de zesde etappe in het ziekenhuis worden behandeld, maar is nu onder controle. Maar ze heeft nog steeds veel pijn en met het oog op haar gezondheid op de lange termijn is besloten dat ze niet verder zal rijden."

De 25-jarige Balsamo mist de rest van de Tour vanwege vermoeidheid. "Met het oog op de WK-wegrace, over twee weken in Glasgow, is besloten dat ze de laatste twee etappes laat schieten", verklaart Lidl-Trek. Balsamo maakte in de Tour haar rentree na een zware val in de RideLondon Classique van eind mei.