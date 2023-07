Nederlandse sprinters opnieuw gefopt in Tour: Norsgaard blijft peloton nipt voor

Delen via E-mail

Emma Norsgaard heeft vrijdag de zesde etappe van de Tour France Femmes op spectaculaire wijze gewonnen. De Deense renster van Movistar bleef in de allerlaatste meters als enige vluchter het sprintende peloton nipt voor.

De 122 kilometer lange rit van Albi naar Blagnac leek in een massasprint te eindigen, maar het peloton misrekende zich opnieuw. Norsgaard won de rit met een seconde voorsprong op sprinter Charlotte Kool. Geletruidraagster Lotte Kopecky werd derde, gevolgd door Marianne Vos.

Het peloton haalde medevluchters Agnieszka Skalniak-Sojka en Sandra Alonso wel bij in de laatste kilometer, maar Norsgaard bleek te sterk. Bovendien werd de helft van het peloton in de finale kansloos voor de ritzege vanwege een valpartij bij een slingerbocht.

Het is de derde keer deze Tour dat het peloton een vluchter ziet winnen. Ook Kopecky, Yara Kastelijn en Ricarda Bauernfeind kwamen solo over de finish. Alleen de derde etappe eindigde in een massasprint. Die werd een prooi voor Lorena Wiebes, die de ronde ziek moest verlaten.