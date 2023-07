Ploegleider van Vollering uit Tour gezet na gevaarlijk rijgedrag en grote mond

De organisatie van de Tour de France Femmes heeft ploegleider Danny Stam vrijdag uit de koers gezet. De 51-jarige Nederlander wordt bestraft voor gevaarlijk rijgedrag én voor de felle manier waarop hij dat verdedigde.

Stam is verbonden aan SD Worx, de ploeg van onder anderen Demi Vollering. Hij hielp Vollering donderdag in de vijfde etappe na materiaalpech terug in het peloton, maar deed dat op een gevaarlijke manier.

Vollering kreeg een tijdstraf van twintig seconden. In interviews na de etappe toonde Stam geen enkel begrip voor die sanctie. "Zijn deze mensen wel capabel om zo'n wedstrijd te leiden?" zei hij over de jury.

Nu is hij dus uit de Tour gezet. "Ik vind het wel een beetje apart", zegt hij daarover tegen Sporza. "De straf is ook zwaar, al zal het op de rensters van onze ploeg geen invloed hebben. Ik mag niet meer in de auto zitten, maar ik blijf wel hier. Ik denk dat ik hier nog genoeg waarde kan hebben." Hij wordt in de auto vervangen door Anna van der Breggen.