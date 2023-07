Ritwinnaar Wiebes wegens ziekte niet meer van start in Tour de France Femmes

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Team SD Worx-renster Lorena Wiebes gaat donderdag niet van start in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes. De winnares van de derde rit is ziek.

De 24-jarige Wiebes kampt met maagklachten en heeft daarom besloten dat haar Tour de France erop zit. "Dit is natuurlijk een flinke sportieve aderlating, want er waren nog best wat kansen voor sprinters", zegt sportief manager Danny Stam van Team SD Worx. "Maar gezondheid gaat boven alles."