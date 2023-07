Renners rijden verkeerd: slotrit Ronde van Wallonië tijdelijk stilgelegd

Delen via E-mail

De laatste etappe van de Ronde van Wallonië is woensdag stilgelegd omdat verschillende renners de verkeerde route hadden genomen.

Op ongeveer 30 kilometer van de aankomst in Aubel verzandde de slotrit in chaos. Aanvaller Mauro Schmid ging ergens rechtdoor, maar enkele van zijn achtervolgers kozen het verkeerde spoor van de motor van de televisie.

Totale verwarring was het gevolg: een aantal renners reed zelfs de volgwagens tegemoet. Cofidis liet in een ludieke tweet weten dat het team de coureurs kwijt was.