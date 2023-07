Merkwaardige finishfoto Vollering in Tour: 'Laten we deze maar verwijderen'

De finish in de vierde etappe van de Tour de France Femmes leverde een opmerkelijk beeld op. Demi Vollering kwam als tweede over de streep en twijfelde zichtbaar of ze moest juichen of niet. "Laten we deze foto maar verwijderen."

Vollering deed woensdag goede zaken dankzij een versnelling in de lastige slotkilometer. Ze liep enkele seconden uit op haar grote concurrent Annemiek van Vleuten, maar twijfelde zichtbaar toen ze over de streep kwam. Voor de zekerheid stak de 26-jarige kopvrouw van Team SD Worx haar handen omhoog.

"Ik wist eigenlijk niet zeker of er nog iemand voorop was", vertelde Vollering aan Sporza. Niemand had haar op de hoogte gebracht van de schitterende solozege van vluchter Yara Kastelijn, die ruim een minuut eerder over de streep was gekomen.

"Ik dacht dat ik had gewonnen", vervolgde Vollering. "Toen ik eenmaal de finish had gepasseerd, vroeg ik toch maar of iemand mij kon vertellen wat er gebeurd was."

Op dat moment was ze dus al met haar handen in de lucht over de streep gekomen. "Ik dacht: laat ik het maar gewoon vieren, want dan hebben we in ieder geval de foto's. Als dan blijkt dat ik niet gewonnen heb, kunnen we die foto's altijd nog verwijderen. Laten we dat nu maar doen."

Los van het ongemakkelijke moment kende Vollering een prima dag. Ze liep 8 seconden uit op Van Vleuten en kwam 22 tellen dichter bij ploegmaat en geletruidrager Lotte Kopecky. "Ik ging voor iets meer", toonde Vollering zich gretig. "Ik wil altijd zo veel mogelijk. Maar het was gewoon een heel lange dag. Dat zijn we niet gewend. Op het einde kon niemand nog het verschil maken, want het had er bij iedereen ingehakt."