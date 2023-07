Kastelijn dankt ploegmaat bij droomzege: 'Denk dat sommigen me irritant vonden'

Yara Kastelijn boekte woensdag een droomoverwinning in de Tour de France Femmes. De Brabantse heeft er vrede mee dat sommige medevluchters niet zo over haar werklust te spreken waren.

"Ik kan deze dag niet echt beschrijven", vertelde Kastelijn vlak na de etappe tegen de NOS. De 25-jarige Nederlandse van Fenix-Deceuninck had zojuist dertien medevluchters het nakijken gegeven met een solo van 20 kilometer. Het was de eerste profoverwinning uit haar loopbaan.

"Toen we met de kopgroep tien minuten voorsprong hadden, hoorde ik in mijn oortje dat we veilig waren voor de ritzege", deed Kastelijn alsnog een poging woorden te geven aan haar overwinning. "Gelukkig had ik ploegmaat Marthe Truyen bij me en kon ik me de hele dag sparen."

"Ik denk dat sommige medevluchters me daardoor wel vervelend of irritant vonden. Maar ja, aan het einde telt alleen de overwinning en ik wist dat ik bergop een van de sterksten was. Dus het team heeft heel mooi werk gedaan. Ik ben superblij dat ik het heb afgemaakt."

Het leek er even op dat Kastelijn een dubbelslag zou slaan door de gele trui over te nemen van Lotte Kopecky, maar dat feest ging niet door. Toch deed ze goede zaken. Kastelijn staat nu zevende, op één minuut van de Belgische klassementsleider.