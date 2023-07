Sensatie in Tour de France: Yara Kastelijn boekt droomzege na weergaloze solo

Yara Kastelijn heeft woensdag op fabuleuze wijze de vierde etappe van de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De Nederlandse van Fenix-Deceuninck reed de hele dag in de aanval en rondde vervolgens een solo van 20 kilometer af.

Kastelijn maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep die de zegen kreeg van het peloton. In de heuvelachtige finale schudde de 25-jarige Brabantse haar vluchtgezellen van zich af en reed ze solo naar finishplaats Rodez. Het is de eerste profzege uit haar loopbaan, maar wel eentje die met hoofdletters in de sportgeschiedenisboeken staat.

Even leek het er zelfs op dat Kastelijn de gele trui van Lotte Kopecky zou overnemen, maar dat feest ging niet door. Op de finish had ze 1.11 voorsprong op nummer twee Demi Vollering. Kopecky kwam zestien tellen later over de streep en behield de leiding in het algemeen klassement.

Ook Annemiek van Vleuten kon op de steile aankomst het wiel van Vollering niet houden. Ze moest twee seconden op haar grote concurrent toegeven. Doordat vroege vluchter Anouska Koster in de laatste kilometers knap standhield en tussen Vollering en Van Vleuten in over de finish kwam, was de gehele top vier van de etappe Nederlands.

De Tour de France Femmes gaat donderdag verder met een grotendeels vlakke etappe naar Albi. De etappekoers eindigt zondag met een tijdrit in Pau.

Veertien vluchters op pad, Kopecky schudt aan de boom

Kort na het vertrek ontsnapte een groep met veertien vluchters. Daarbij zaten geen favorieten voor het klassement, maar wel enkele andere interessante namen. Naast Koster en Kastelijn waren de Nederlandse vrouwen Lucinda Brand, Thalita de Jong en Jeanne Korevaar van de partij. Team SD Worx van Kopecky en Vollering schoof met de Luxemburgse Christine Majerus een pionnetje mee.

In het vlakke eerste deel van de rit wisten de avonturiers hun voorsprong uit te breiden tot zo'n tien minuten. Pas in de heuvelachtige finale besloot het peloton er wat van te maken. Het was geletruidrager Kopecky zelf die de knuppel in het hoenderhok gooide. Ook Van Vleuten liet zich vooraan zien.

Kopecky bleef net zolang aan de boom schudden tot ze een gaatje met haar concurrenten sloeg. Het verschil met de kopgroep werd teruggebracht tot drie minuten. Vooraan bleek Kastelijn veruit de sterkste. De Brabantse ontdeed zich op de Côte de Moyrazès van haar medevluchters en zette solo koers naar finishplaats Rodez.