In beeld Tour de France-winnaar Vingegaard groots gehuldigd in Denemarken

Jonas Vingegaard is woensdag op grootse wijze gehuldigd in Kopenhagen. Duizenden mensen verwelkomden de renner van Jumbo-Visma nadat hij de Tour de France voor de tweede keer op rij had gewonnen.

Vingegaard stapte bij aankomst uit een privévliegtuig. Foto: Reuters

Hij voorzag het toestel van zijn handtekening. Foto: AFP

De fans hadden zich flink uitgedost. Foto: EPA

Het bleef voor Vingegaard niet bij die ene handtekening op het vliegtuig. Foto: Reuters

De Deen werd in een auto naar het stadhuis vervoerd. Foto: AFP

Hij werd toegejuicht door duizenden mensen. Foto: AFP