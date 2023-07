Veroorzaker massale val in Ronde van Vlaanderen mag een maand niet koersen

Delen via E-mail

De UCI heeft de Poolse renner Filip Maciejuk een schorsing van dertig dagen opgelegd. De renner van Bahrain-Victorious wordt gestraft voor zijn onhandige actie waardoor hij begin april een massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen veroorzaakte.

Maciejuk reed op een strook naast het asfalt die overging in gras, dat onder water stond. Hij stuurde naar rechts en belandde midden in de voorste rij van het peloton.

De Belg Tim Wellens was de eerste renner die onderuitging. Er volgden er nog zeker dertig, onder wie Julian Alaphilippe, Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Peter Sagan en Tim Wellens. Sommigen konden niet verder.

De 23-jarige Maciejuk werd door de jury uit de Ronde van Vlaanderen gezet en bood niet veel later via Twitter zijn excuses aan. "Het spijt me enorm dat ik een fout heb gemaakt en een valpartij heb veroorzaakt", schreef hij.