Ze zijn overal, neutraliseren elke aanval en als de finish in zicht komt, kunnen ze het afmaken ook. De Nederlandse formatie SD Worx legt al dit hele seizoen het vrouwenpeloton lam, zo ook vooralsnog in de Tour de France Femmes.

Het verschil met de andere ploegen is simpelweg te groot. Ze zijn als Jumbo-Visma bij de mannen; van een ander niveau. Voor de Tour de France Femmes afgelopen zondag begon, won de ploeg 48 wedstrijden, waarvan een groot deel met Lorena Wiebes, Lotte Kopecky en Demi Vollering.

Er is geen enkele andere ploeg die daar ook maar bij in de buurt komt. Ze wonnen klassiekers alsof het om criteriums ging. Tot frustratie van de concurrentie.

De Italiaanse Elisa Longo Borghini, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op haar erelijst bepaald niet de minste, zei vlak voor de Tour dat ze het háát om te koersen voor de ereplaatsen alleen. Ze hekelt vooral de bange houding van rensters die doen alsof ze tegen SD Worx kansloos zijn.

"Steeds als er een renster van hen op kop reed, durfde niemand de achtervolging in te zetten. In Gent-Wevelgem bijvoorbeeld, reed Marlen Reusser weg. Als er een paar rensters hadden samengewerkt, was ze makkelijk teruggehaald. Maar dat deden ze niet, omdat ze Lorena Wiebes dan mee zouden nemen." En iedereen in het peloton weet dat er niemand harder kan sprinten dan zij.

'Je moet dingen voor elkaar overhebben'

En zo speelt SD Worx zijn overmacht in elke wedstrijd uit. "We maken gewoon gebruik van de meiden die we hebben", zegt Anna van der Breggen, bezig aan haar tweede jaar als ploegleider bij SD Worx. Zo simpel kan het zijn.

"Als Lotte weg rijdt en Lorena zit in een groep erachter, hoeven wij niet te rijden. Met Demi en Lotte werkt het net zo. Dat klinkt makkelijk, maar dat is het niet. Je moet ervoor zorgen dat die meiden voor elkaar willen rijden. Dat als het moet, je dingen voor elkaar overhebt."

Van der Breggen kreeg het samen met haar collega's Danny Stam en Lars Boom voor elkaar om een ploeg met wereldtoppers bij elkaar te brengen die niet te beroerd zijn de eigen kansen op te offeren voor het teambelang. "Als je bij ons wil komen koersen, dan verwachten we dat je een teamplayer bent", zegt Van der Breggen. "Als dat duidelijk niet zo is, kom je niet zo snel bij ons aan de bak."

De olympisch kampioene van Rio 2016 op de weg vertelt dat het hard werken is om dat niveau van saamhorigheid in een wielerteam voor elkaar te krijgen. "Dat begint al op de trainingskampen in de winter. Dan proberen we met allerlei teambuildingactiviteiten een groep te smeden."

"We laten rensters ook tegen elkaar koersen op training. Daardoor leren ze elkaar echt goed kennen. Iedereen spreekt haar doelen uit. Als je bij zo'n sterke ploeg rijdt, betekent dat ook dat je soms een koers verliest. Maar zolang de overwinning dan binnen de ploeg blijft, is er weinig aan de hand. Rensters weten ook dat ze koersen winnen dóór elkaar."

Van der Breggen spreekt van droomscenario

Dat zagen we in de eerste drie ritten van deze Tour de France Femmes ook gebeuren. Zondag kon Kopecky namens SD Worx bijna een minuut wegrijden op de Côte de Durtol, omdat niemand een van haar ploeggenoten terug wilde brengen en zich, in de woorden van Boom "naar de slachtbank wilde laten leiden". Ze zullen tegen ons out of the box moeten gaan denken, voegde hij toe. Hoe precies liet hij in het midden.



SD Worx houdt het peloton ook deze Tour in een wurggreep. Achter winnares Kopecky kwam ook Wiebes zondag juichend als tweede over de finish. Zij was nota bene door kopvrouw Vollering in gang getrokken, terwijl zij hier met maar één doel is, en dat is de eindzege in Pau zondag.

"Maar van zo'n sprintje wordt ze niet minder, hoor", zei ploegleider Stam tamelijk onderkoeld in de straten van Clermont-Ferrand, alsof hij niet anders had verwacht dan de zege en de eerste gele trui deze Tour. "Het laat vooral onze klasse zien." Van der Breggen was enthousiaster. "Dit is een dróómscenario", zei ze, nadat ze de knuffels die horen bij de gele, groene en de bolletjestrui op het dashboard van de ploegbus had gelegd.



Toch heeft niet iedereen het naar de zin bij SD Worx. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman stapte dit jaar over naar AG Insurance-Soudal Quick-Step omdat ze de sfeer bij de Nederlandse ploeg niet prettig vond.

"Mensen zijn er te egocentrisch", zei ze. "Er wordt geschreeuwd. En veel ook." Ze wilde maar zeggen: het moet bij je persoonlijkheid passen om bij SD Worx op je plek te zijn. Rensters moeten er voor zichzelf op durven komen. Anders sneeuw je onder, met zo veel wereldtoppers.

Lotte Kopecky (links) en Lorena Wiebes, twee van de boegbeelden van SD Worx. Foto: Getty Images

'Je geeft wat en je neemt wat in deze sport'

De tweede rit op maandag was ook naar SD Worx gegaan, als Kopecky niet met een leeglopende band aan de sprint moest beginnen. Daardoor viel ze stil en werd ze vlak voor de streep bijgehaald door de Duitse Liane Lippert, die rijdt voor Movistar.

Zo kon de ploeg van Annemiek van Vleuten, die andere topfavoriet voor de eindzege, die avond ook aan de champagne, al had zij zich nauwelijks met de eindsprint bemoeid, in tegenstelling tot opnieuw Vollering voor Kopecky. Voor Vollering was dat de normaalste zaak van de wereld. "Je geeft wat en je neemt wat in deze sport. Zo hoort het te zijn."

Een dag later was het alweer SD Worx dat domineerde, al had de ploeg zich bijna verslikt in Julie Van de Velde, de Belgische die op 300 meter van de finish strandde. Nu was het Kopecky die in haar gele trui de laatste honderden meters op kop beukte voor sprintster Wiebes, die het werk van haar ploeg ogenschijnlijk gemakkelijk afmaakte.

Of het slecht was voor het vrouwenwielrennen dat één ploeg zo domineert, wilden journalisten van Kopecky weten, die woensdag voor de derde dag op rij in het geel zal starten. "Dit is een uitzonderlijk seizoen voor ons", zei ze. "Maar het biedt geen enkele garantie dat we dit kunnen volhouden."

Kan Demi Vollering dit jaar Annemiek van Vleuten van de eindzege afhouden? Foto: Getty Images

'Angst is geen winnaarsmentaliteit'

Hoe gaan de overgebleven 146 rensters zorgen dat SD Worx het geel niet van begin tot einde zal dragen, met Kopecky, en wellicht vanaf woensdag, als met 177 kilometer de langste en volgens sommigen de zwaarste rit van deze Tour op het programma staat, met Vollering?

"We moeten stoppen met bang zijn", vindt Longo Borghini. "Ze zijn mensen, net als wij. Misschien zijn ze sterk, en dan? Angst is geen winnaarsmentaliteit. En daar ben ik een beetje klaar mee."