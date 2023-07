Zegereeks 'Superman' López beëindigd door schorsing in dopingzaak

Miguel Ángel López is door de internationale wielerbond UCI voorlopig geschorst vanwege een mogelijke overtreding van de antidopingregels. Daarmee komt er een einde aan de stortvloed aan overwinningen die de Colombiaan dit seizoen op bescheiden niveau boekte.

Er loopt een onderzoek tegen López vanwege het "gebruik en bezit van een verboden substantie in de weken voor de Giro d'Italia van 2022", meldt de UCI dinsdag. De 29-jarige klimmer stapte in die bewuste Ronde van Italië in de vierde etappe af vanwege knieproblemen.

López behoort al jaren tot de beste klimmers ter wereld. Hij won één rit in de Tour de France en drie in de Vuelta a España. In 2018 werd de kleine Colombiaan in zowel de Giro d'Italia als de Vuelta derde in het eindklassement. Hij draagt de bijnaam 'Superman' omdat hij ooit een overvaller in de kraag vatte.

Maar ook superhelden hebben hun duistere kanten. López werd een jaar geleden aangehouden op het vliegveld van Madrid op verdenking van drugshandel. De toenmalige Astana-renner zou banden hebben met de omstreden arts Marcos Maynar, die wordt gezien als spil in verschillende dopingzaken in de sportwereld.

Astana zette López op non-actief en ontbond enkele maanden later zijn contract. Hij werd een paria binnen de hoogste regionen van de wielersport en kwam alleen bij het bescheiden Team Medellín in zijn eigen land aan de bak. Daardoor hebben we López dit seizoen niet op de Europese wegen in actie gezien.