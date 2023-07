Kopecky voorkomt Tour-stunt landgenote: 'Met pijn in mijn hart sprint gelanceerd'

Lotte Kopecky heeft dinsdag met een machtige lead-out Lorena Wiebes naar de zege geholpen in de derde etappe van de Tour de France Femmes. Daarmee rekende de Belgische geletruidrager haar landgenote Julie van de Velde in.

Van de Velde demarreerde op het laatste klimmetje van de dag om de bergtrui te pakken, maar zag dat ze direct een gaatje had met het peloton. De Belgische renster van Fenix-Deceuninck reed vol gas door en leek op weg naar een stunt. Vlak voor de finish maakte uitgerekend haar landgenote Kopecky een einde aan die droom.

De renster van SD Worx zette de sprint aan voor haar ploeggenote, de Nederlandse Lorena Wiebes. "Ik heb met pijn in mijn hart de sprint gelanceerd", zei Kopecky na afloop bij Sporza. "Maar ja, je rijdt hier voor je ploeg. Ik voor Team SD Worx, zij voor Fenix-Deceuninck, dus dan telt zoiets jammer genoeg niet", zegt ze over de Belgische kleuren.

"Ze was enorm sterk. Ik schrok ervan dat het gat zo lang zo groot bleef. Ze heeft vandaag een heel sterke koers gereden. Ik ben wel heel blij dat ze de bolletjestrui heeft en de prijs voor strijdlust. Ik denk dat ze daar wel tevreden mee zal zijn."

Julie van de Velde veroverde met haar aanval wel de bolletjestrui. Foto: AFP

Wiebes: 'lead-out van Lotte niet normaal'

Op voorhand was Wiebes de topfavoriet voor de derde etappe. Het leek er even op dat de Europees kampioene alleen ging sprinten om de podiumplaatsen. "We hoorden met 5 kilometer dat het verschil nog 35 seconden was. Op dat moment hebben we er alles aan gedaan om het gat dicht te rijden", zei Wiebes tegen de NOS.

De sprinter van SD Worx dacht niet dat Van de Velde weg zou blijven. "Ik had het gevoel dat dsm-firmenich het onder controle had. Dat was voor ons ideaal, zodat zij als eerste hun lead-out zouden opbranden." Charlotte Kool, de sprinter van dsm-firmenich, kwam er uiteindelijk met een zevende plek niet aan te pas.

"Ik bleef de hele tijd bij Lotte", zei Wiebes. "Na de bocht ging ze aan, ik was aan het wachten want ik wilde de sprint zo kort mogelijk houden. De lead-out van Lotte was niet normaal", zei Wiebes, die met haar zege voor het tweede dagsucces van haar ploeg tekende.