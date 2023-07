Wiebes klopt Vos in massasprint na zenuwslopende finale derde Tour-etappe

Lorena Wiebes heeft dinsdag de derde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De Nederlandse van Team SD Worx was Marianne Vos de baas in de massasprint, nadat vlak daarvoor een Belgische vluchter was ingerekend.

De finale van de grotendeels vlakke rit naar Montignac-Lascaux stond bol van de spanning. Julie Van de Velde was halverwege de etappe ontsnapt om bergpunten te sprokkelen en had bij het ingaan van de slotkilometer nog zo'n 10 seconden voorsprong.

De Belgische van Fenix-Deceuninck reed de longen uit haar lijf en zag de mooiste overwinning uit haar loopbaan opdoemen. Die droom werd bruut gedwarsboomd door haar landgenote Lotte Kopecky. De geletruidrager van SD Worx zette zich op kop van het peloton en reed het gaatje dicht.

Daarna was het woord aan haar ploegmaat Wiebes. De 24-jarige topsprinter uit Mijdrecht vocht een fraai duel uit met Vos, die ze naar de tweede plaats verwees. Het was de 68e profzege voor Wiebes en de 9e van dit seizoen. Vorig jaar won Wiebes twee ritten in de Tour.

Kopecky zelf kwam als derde over de finish en behield eenvoudig de leiding in het algemeen klassement. Ze heeft 55 seconden voorsprong op nummer twee Liane Lippert. Topfavorieten voor de eindzege Annemiek van Vleuten en Demi Vollering hebben allebei 1.05 achterstand.

Kool komt tekort, Van de Velden krijgt troostprijs

Vooraf werd Charlotte Kool getipt als outsider voor de ritzege. De voormalige lead-out van Wiebes rijdt dit seizoen voor eigen kansen en rijgt de overwinningen aaneen, maar in Montignac-Lascaux kwam ze er niet aan te pas. Kool moest zich tevredenstellen met de zevende plek.

De moegestreden Van de Velde kwam uiteindelijk als 36e over de streep. Ze verzamelde genoeg bergpunten om de bolletjestrui over te nemen van haar Nederlandse Fenix-Deceuninck-ploegmaat Yara Kastelijn. Dat zal na haar solo van bijna 60 kilometer als een troostprijs voelen.