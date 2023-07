Herstel Amy Pieters gaat niet zoals gehoopt: onzeker of renster ooit kan praten

De revalidatie van Amy Pieters gaat nog niet zoals gehoopt. De Nederlandse wielrenster, die in december 2021 bij een trainingsrit in Spanje ten val kwam en ernstig hersenletsel opliep, maakt op mentaal vlak niet de stappen waarop werd gerekend.

Pieters heeft op fysiek gebied wel stappen gemaakt, staat in een verklaring van de Amy Pieters Foundation. "Amy gaat fysiek erg goed, maar de vooruitzichten vanuit haar mentale situatie zijn vooralsnog niet zoals wij die zo graag willen horen en zien. Hoewel Amy hierin ook nog steeds progressie laat zien, lijkt het vooralsnog niet voldoende om zelfstandig te kunnen wonen."

De 32-jarige renster verblijft momenteel in het Daan Theeuwes Centrum in Woerden, maar de revalidatie is daar niet langer passend vanwege haar forse cognitieve beperkingen en afasie (taalstoornis).

"Dit betekent niet dat Amy is uitbehandeld of dat haar revalidatie stopt. Het betekent wel dat er nu gekeken en gezocht wordt naar een andere plek waar Amy nu het beste terechtkan om een vervolg te krijgen op haar revalidatie."

Pieters heeft 24 uur per dag zorg en hulp nodig. Door rust, routine en veiligheid in te bouwen hoopt de stichting dat Amy meer zelfstandigheid kan opbouwen. "Ook hopen wij zo dat het Amy lukt om uiteindelijk weer te kunnen praten. (...) De vooruitzichten hadden wij graag heel anders gezien. Toch geven wij de hoop niet op. Zolang er progressie is, kan Amy ons nog steeds doen verbazen."

Foto: Amy Pieters Foundation

'Amy leeft onbevangen in het heden'

De renster is door haar karakter wel iedere dag vrolijk. "Haar lach maakt dan een hoop goed. Maar ons verdriet, om de oude Amy te missen, die blijft. Het accepteren hiervan is vrijwel onmogelijk en wennen doet het nooit. Op sommige momenten zien we echt wel wat van de oude Amy terug, dus houden wij hoop."

Het besef van dag en tijd is moeilijk voor Pieters. "Als wij haar zeggen dat ze 32 jaar is geworden (op 1 juni), kijkt ze ons verbaasd en vol ongeloof aan. Praten lukt haar nog steeds niet, dat maakt het iets uitleggen aan elkaar er niet makkelijker op. Haar geheugen werkt kort, heel kort. Het is intensief en soms ook pijnlijk te beseffen dat wat Amy ziet, meemaakt en ervaart van korte duur is."

"Vanuit Amy gedacht is dat wellicht juist haar geluk. Het niet bewust beseffen en weten wat haar is overkomen. Zij luistert aandachtig als we haar vertellen wat er is gebeurd. Als we hier dan later op de dag weer op terugkomen, dan weet zij niet waar het over gaat."