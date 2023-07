Van Agt reageert na lelijke val in Tour: 'Sorry dat ik iedereen heb laten schrikken'

Eva van Agt heeft onder meer een hersenschudding overgehouden aan haar valpartij tijdens de tweede etappe van de Tour de France Femmes. De renster van Jumbo-Visma laat weten dat het naar omstandigheden goed met haar gaat.

"Mijn leven is een droom, maar gisteren was het voor de mensen die mij lief hebben heel eventjes een nachtmerrie. Sorry voor iedereen die ik heb laten schrikken", schrijft de 26-jarige Van Agt dinsdag op Instagram.

"Fysiek is alles wel oké: ik heb een longkneuzing, hersenschudding en wat hechtingen, maar ik baal natuurlijk enorm dat ik het team zo in de steek laat. Dankzij alle goede zorgen van het team kan ik vandaag naar Nederland vertrekken om daar te herstellen."

Van Agt was samen met landgenotes Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) en Anouska Koster (Uno-X) ontsnapt in het laatste deel van de heuvelrit. Van Agt ging vervolgens op het natte wegdek onderuit en kwam hard in aanraking met de vangrail.

De Nederlandse reed de etappe niet uit en werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De Duitse Liane Lippert won de rit. De Belgische Lotte Kopecky werd tweede en behield de gele leiderstrui.