Tour-winnaar Vingegaard troeft Poels af en wint criterium van Boxmeer

Het criterium Daags na de Tour is maandagavond gewonnen door Jonas Vingegaard. De Tour de France-winnaar was in Boxmeer net iets sneller dan medevluchter Wout Poels.

In het groepje achter Jumbo-Visma-renner Vingegaard en Bahrain-Victorious-rijder Poels legde Mike Teunissen namens Intermarché-Circus-Wanty beslag op de derde plaats.

Vingegaard deed voor het eerst mee in Boxmeer en is met zijn overwinning de opvolger van Mathieu van der Poel, die vorig jaar de beste was. Danny van Poppel en Pascal Eenkhoorn completeerden toen het podium.

Voor de 35-jarige Poels, die een fraaie etappezege boekte in de Tour, was het na 2013, 2016 en 2019 de vierde keer dat hij tweede werd in Boxmeer. In 2015 schreef hij het criterium wél op zijn naam.

De 26-jarige Vingegaard won de Tour de France zondag voor het tweede jaar op rij. Hij reed zijn grote concurrent Tadej Pogacar in de laatste week op een flinke achterstand.