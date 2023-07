Koster ziet landgenote Van Agt lelijk vallen in Tour: 'Was een beetje in shock'

Anouska Koster (links op de foto) reed maandag lang in de schijnwerpers tijdens de tweede rit van de Tour de France Femmes en werd verkozen tot strijdlustigste renster, maar ze kon daar niet echt van genieten. De Nederlandse renster was in gedachten bij haar hard gevallen landgenote Eva van Agt (rechts op de foto).

Koster reed in de finale samen met Van Agt en Yara Kastelijn vooruit toen het heel hard begon te regenen. Het leidde tot een gevaarlijke afdaling. Eerst kon Kastelijn ternauwernood op de been blijven en niet veel later ging Van Agt lelijk onderuit.

De 26-jarige renster van Jumbo-Visma kwam hard in aanraking met de vangrail en bleef even roerloos liggen. Vrij snel werd duidelijk dat Van Agt bij bewustzijn was. Ze werd naar het ziekenhuis vervoerd voor verder onderzoek.

"Ik voelde me heel goed vandaag en het is mooi dat ik als strijdlustigste renster op het podium mocht staan, maar na de etappe was ik een beetje in shock. Het zag er echt niet goed uit met Eva", zei de 29-jarige Koster, die voor Uno-X koerst.

"Ik kan alleen maar hopen dat het goed met haar gaat. Ik kan momenteel alleen maar aan haar denken. We werkten goed samen in de kopgroep en wilden samen om de etappezege gaan strijden."

Ploegleider Small: 'Waren er gelukkig snel bij'

Vooralsnog is onduidelijk hoe het precies is met Van Agt. "We waren gelukkig snel bij Eva", zei coach Carmen Small. "Ze was op dat moment bij bewustzijn. Eva is met een ambulance, onder begeleiding van onze ploegarts en een ploegleider, naar het ziekenhuis gebracht. Daar zal ze verder onderzocht worden."