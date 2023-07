Van Vleuten ziet ploeggenote Lippert winnen in verraderlijke finale van Tour-rit

Liane Lippert heeft maandag de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De Duitse ploeggenoot van Annemiek van Vleuten klopte geletruidrager Lotte Kopecky na een regenachtige finale, waarin een aantal rensters lelijk viel.

Lippert finishte na bijna 152 kilometer koers tussen Clermond-Ferrand en Mauriac (met zes gecategoriseerde beklimmingen) net eerder dan Kopecky, die werd afgezet door Demi Vollering. Vollering was op de zeven de plek de beste Nederlandse. Van Vleuten zat ook in het uitgedunde groepje en werd negende.

In de finale gingen verschillende rensters onderuit toen het vlak voor een gevaarlijke afdaling hard begon te regenen. De Nederlandse Eva van Agt - ze reed samen met landgenoten Yara Kastelijn en Anouska Koster vooruit - was een van degenen die lelijk vielen. Ze moest naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Op de twee cols die vlak achter elkaar volgden - één van de tweede en één van de vierde categorie - viel het peloton uit elkaar en was het even schrikken voor Van Vleuten. Ze kwam samen met wat anderen ten val, maar kon snel weer verder.

Vooraan trokken Van Agt, Kastelijn en Koster door. Ze hielden het lang vol, maar werden gegrepen in de afdaling vóór de slotklim, die mede door de hevige regen erg gevaarlijk was. Van Agt viel en kwam in aanraking met een vangrail. Van de rensters die wél overeind bleven, bleek Lippert in de eindspurt de sterkste.