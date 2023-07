Groenewegen grijpt weer naast zege in Tour: 'Hier ben ik nog wel even ziek van'

Dylan Groenewegen kan het moeilijk verkroppen dat hij zondag opnieuw naast de overwinning in de Tour de France greep. De Nederlander werd in de laatste etappe in de massasprint geklopt door Jasper Philipsen en winnaar Jordi Meeus.

Groenewegen had naar eigen zeggen "de beste benen" uit zijn loopbaan. "Alleen gaat het om het winnen", zei de renner van Team Jayco AlUla tegen persbureau ANP. "Het was een mooie sprint. Maar hier ben ik nog wel even ziek van."

De dertigjarige Nederlander wilde net als in 2017 zegevieren op de Champs-Élysées. "Maar het mocht niet zo zijn. Ik wilde Philipsen verrassen en ging daarom vroeg aan. Ik sprintte vooral tegen Mads Pedersen, maar op het laatste moment gingen ze me links en rechts voorbij."

Ook Groenewegen had niet verwacht dat Meeus de laatste etappe zou winnen. "Maar de sprint in Parijs is altijd een beetje anders", zei de Amsterdammer, die deze Tour geen etappe kon winnen.

De beste uitslag van Groenewegen in deze editie was de tweede plek in de elfde etappe achter Philipsen. Hij schreef in het verleden vijf ritzeges in de Tour op zijn naam.