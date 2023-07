Belg Meeus verrast met winst in slotrit Tour, Vingegaard stelt eindzege veilig

Jordi Meeus heeft zondag verrassend de laatste etappe van de Tour de France gewonnen. De Belgische renner van BORA-hansgrohe was de sterkste in de massasprint in Parijs. Jumbo-Visma-kopman Jonas Vingegaard stelde de eindoverwinning veilig.

De slotrit eindigde traditiegetrouw in een sprint op de Champs-Élysées. Vier renners gingen in volle vaart richting de eindstreep. Meeus duwde zijn voorwiel als eerste over de meet, gevolgd door Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen en Mads Pedersen. Cees Bol eindigde als vijfde.

Vingegaard bleef op de fiets zitten en verzekerde zich van de tweede eindwinst op rij. De 26-jarige Deen van Jumbo-Visma behield zijn voorsprong van 7 minuten en 29 seconden op Tadej Pogacar van UAE Team Emirates. Adam Yates, ploeggenoot van Pogacar, completeert het podium.

Pogacar legde voor het vierde jaar op rij beslag op de witte trui en brak daarmee het record. Jan Ullrich (1996-1998) en Andy Schleck (2008-2010) wonnen driemaal het jongerenklassement, dat in 1975 werd ingevoerd.

De Italiaan Giulio Ciccone (Lidl-Trek) gaf zijn zege in het bergklassement glans door in de slotrit het laatste bergpunt te pakken. De Belg Philipsen (Alpecin-Deceuninck) was mede door vier dagzeges al zeker van de winst van het sprintklassement. Zijn landgenoot Victor Campenaerts (Lotto Dstny) werd door de Tour-organisatie uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van deze editie.

De fotofinish in beeld.

Foto: NU.nl

Ook Pogacar waagt vluchtpoging

De laatste rit in de Tour de France stond zoals gebruikelijk bol van de grappende wielrenners die snakten naar het einde van de drieweekse rittenkoers. Ook waren er wat fotomomenten met de truidragers en andere hoofdrolspelers.

Bij het inrijden van Parijs ging het tempo omhoog. Na een vluchtpoging van onder anderen Pascal Eenkhoorn liet Pogacar zich verrassend zien. De 24-jarige Sloveen demarreerde uit het peloton en kreeg gezelschap van Jumbo-Visma-renner Nathan Van Hooydonck.

Het duo werd snel bijgehaald door een achttal en even later ook door het peloton. Nelson Oliveira, Simon Clarke en Frederik Frison waagden daarna gezamenlijk een poging, maar ook zonder succes.

Bij het ingaan van de laatste bochten was het peloton weer bijeen. Mathieu van der Poel trok de sprint aan voor Philipsen. De Belg moest dit keer zijn meerdere erkennen in landgenoot Meeus. Groenewegen, in 2017 de winnaar op de Champs-Élysées, greep opnieuw naast de overwinning.

De organisatie van de Tour besloot vanwege het slechte weer - en dus de gladde wegen - dat er bij het ingaan van de laatste ronde geen tijdsverschillen meer zouden worden gemeten. Daarmee was Vingegaard feitelijk al zeker van zijn tweede eindzege.

Jumbo-Visma viert als ploeg de eindzege van Jonas Vingegaard bij het passeren van de finish. Foto: Getty Images