Vollering grapt na ritzege en gele trui Kopecky in Tour: 'België kan nu rustig zijn'

Demi Vollering zag zondag hoe haar ploeggenote Lotte Kopecky naar de dagzege soleerde in de openingsrit van de Tour de France Femmes. De kopvrouw van SD Worx gunt de Belgische haar eerste gele trui. "Daarmee laat ze zien hoe sterk ze is."

Kopecky demarreerde op 9 kilometer van de streep en had al snel een grote voorsprong op het peloton. "Dit was niet helemaal het plan", zegt Vollering na de finish tegen Sporza. Met Lorena Wiebes had Team SD Worx ook een sprintkanon in de gelederen.

"We hadden ook niet één plan. Afhankelijk van de koers zouden we een van onze plannen kiezen. De kracht van onze ploeg is ook dat we snel kunnen schakelen. Het is heel mooi hoe Lotte (Kopecky, red.) hier het geel pakt. Daarmee laat ze zien hoe sterk ze is", zegt Vollering.

Als de verslaggever van de Belgische tv-zender vraagt naar de minieme kansen van Kopecky bij SD Worx, reageert de kopvrouw lachend: "Ja, dan heb ik het gedaan. België kan rustig zijn nu."

Foto: NU.nl

Wiebes tevreden met tweede plek

SD Worx heeft met Wiebes ook een van de beste sprinters van de wereld in huis, maar de Nederlandse moest genoegen nemen met de strijd om plek twee. Die won ze glorieus van Charlotte Kool en Marianne Vos. "Ik ben zeker tevreden", zegt Wiebes tegen de NOS. "Demi (Vollering, red.) trok nog even het sprintje aan. Het is een mooi een-tweetje zo."

Wiebes pakte vorig jaar op de Champs-Élysées nog de eerste gele trui, maar kon leven met het scenario dat zich zondag ontvouwde. "Het is altijd goed om alleen voorop te zitten. Dan weet je zeker dat je wint. Dit was een van onze plannen. We mogen hier heel trots op zijn."