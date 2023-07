Vingegaard doet ook mee aan Vuelta: Jumbo-Visma gaat voor bijzondere triple

Jonas Vingegaard verschijnt eind augustus aan de start van de Vuelta a España. De 26-jarige Deen, die zondagavond normaal gesproken de Tour de France wint, zegt dat hij samen met Primoz Roglic als kopman zal fungeren bij Jumbo-Visma.

"Ik ga de Vuelta doen. En natuurlijk zou ik die ronde graag willen winnen. Ik zal samen met Primoz het team leiden", vertelt Vingegaard aan L'Équipe.

De klimmer maakte in 2020 tijdens de Vuelta zijn debuut in een grote ronde. Vingegaard finishte als 46e, maar was van grote waarde voor eindwinnaar Roglic. Daarna reed de Deen drie andere grote rondes: telkens de Tour, waarin hij als tweede, eerste en nogmaals eerste finishte.

Wel is de zege van dit jaar nog onder licht voorbehoud. Vingegaard moet zondagavond uiteraard finishen in Parijs om de boeken in te gaan als eindwinnaar. Zijn voorsprong op Tadej Pogacar bedraagt zeven minuten en 29 seconden.

Jumbo-Visma gaat in Spanje voor een bijzondere trilogie, want eerder dit jaar triomfeerde Roglic al in de Giro d'Italia. De 33-jarige Sloveen won vanaf 2019 drie keer op rij de Vuelta. Vorig jaar schreef Remco Evenepoel de Ronde van Spanje op zijn naam. De Belg van Soudal Quick-Step zal zijn titel verdedigen.