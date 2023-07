Italiaans wielertalent (17) overleden na val in Ronde van Oostenrijk voor junioren

De Italiaanse wielrenner Jacopo Venzo is overleden nadat hij vrijdag zwaar ten val was gekomen in de Ronde van Oostenrijk voor junioren. De rittenkoers wordt zaterdag niet meer hervat.

De zeventienjarige Venzo ging onderuit tijdens de afdaling van de Mistelbacher. Vanwege zijn zware val werd de koers stilgelegd en later geannuleerd.

"Diep geschokt moeten we meedelen dat de Italiaanse jonge atleet die gisteren ten val kwam ondanks alle inspanningen van de artsen is bezweken aan zijn verwondingen", laat de organisatie weten. "Onze gedachten gaan uit naar zijn naasten, begeleiders en collega's."

Venzo koerste voor Campana Imballagi-Geo & Tex-Trentino. "Met tranen in onze ogen en een gebroken hart delen we mee dat onze junior Jacopo Venzo ons heeft verlaten", meldt de ploeg. "Ciao Jacopo, bedankt voor de fijne momenten samen. Je kunt je niet voorstellen hoe erg we je zullen missen."

UCI-voorzitter David Lappartient toont via Twitter zijn medeleven. "Mijn gedachten zijn bij de familie, vrienden en ploeggenoten van Venzo. Hij was een talent dat nog zo veel jaren voor zich had in het professionele wielrennen."