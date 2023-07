Succescoach Haak keert voor WK baanwielrennen terug bij Nederlandse ploeg

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Hugo Haak is toegevoegd aan de technische staf van de Nederlandse ploeg voor de WK baanwielrennen. Hij gaat bondscoach Mehdi Kordi assisteren.

Het duo werkte tijdens de Olympische Spelen van Tokio ook succesvol samen. Destijds was Haak eindverantwoordelijke, maar hij maakte eind 2021 bekend te stoppen. "Ik heb daar geen verklaring voor, maar ik kan geen 100 procent meer geven", zei hij toen.

De inmiddels 31-jarige Haak werd opgevolgd door René Wolff, die aan het begin van dit jaar vertrok. Zijn contract werd in onderling overleg niet verlengd. Wolff werd op zijn beurt vervangen door de Brit Kordi, de huidige bondscoach van de ploeg.

Onder leiding van Haak grossierden de baanwielrenners in titels op de grote toernooien. Bij de Olympische Spelen van Tokio veroverden de Nederlandse teamsprinters het goud. Individueel werden Harrie Lavreysen (sprint) en Shanne Braspennincx (keirin) olympisch kampioen.

De KNWU bekijkt na de WK of Haak, die in 2019 en 2021 werd verkozen tot coach van het jaar, aan de Nederlandse selectie verbonden blijft. De WK baanwielrennen wordt van 3 tot en met 9 augustus in het Schotse Glasgow gehouden.