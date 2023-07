Vollering moet Van Vleuten in Tour van troon stoten: 'Ze is fysiek de betere'

Annemiek van Vleuten domineerde de afgelopen jaren het wielrennen, maar Demi Vollering beleefde dit voorjaar haar absolute doorbraak. Een tweestrijd lonkt in de Tour de France Femmes, die zondag begint. "Ze steken er echt bovenuit."

1 minuut en 11 seconden. Met die voorsprong begint Van Vleuten op zondag 7 mei aan de slotetappe van de Vuelta Femenina. Een comfortabel verschil met Vollering, moet de renster van Movistar gedacht hebben. Maar dan had ze niet gerekend op de 'nieuwe' Vollering.

De renster van SD Worx plaatst op de mythische slotklim naar de Lagos de Covadonga bijna ongemerkt een aanval. Vollering blijft in het zadel, maar gooit met haar versnelling het peloton op z'n kop. Van Vleuten kan met hangen en wurgen nog een paar kilometer bijblijven, maar de volgende tempoversnelling is de genadeklap. De wereldkampioene ziet het wiel van Vollering langzaam uit haar zicht in de mist verdwijnen.

Als Vollering sprintend over de finish komt, juicht ze kort voor de ritzege. Maar al gauw gaat de focus op de klok, want het draait om de eindzege voor de Zuid-Hollandse. In een zenuwslopend slot perst Van Vleuten er een indrukwekkende eindsprint uit. Het is nét genoeg: Van Vleuten houdt 9 seconden over en gaat al adem happend naar de grond: ze hoefde nog nooit zo diep te gaan voor een eindzege in de Vuelta.

Een jaar geleden waren de rollen nog omgedraaid. Toen was het juist Van Vleuten die iedereen bergop aan gort reed. Zo ook tijdens de Tour de France Femmes, waar ze Vollering op minuten zette. Met de ontwikkeling van Vollering belooft de strijd om het geel de komende dagen een heel spannende te worden.

Annemiek van Vleuten moest heel diep gaan voor de eindzege in de Vuelta. Foto: Getty Images

'Vollering heeft nu veel meer zelfvertrouwen'

Dit seizoen lijkt alles mogelijk voor Vollering. De 26-jarige renster boekte al twaalf zeges, waaronder in de Strade Bianche Donne, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. "Ze is nu echt een wereldtopper geworden", zegt Danny Stam, sportief manager bij SD Worx.

Maar dat ging niet vanzelf. De Nederlands kampioene op de weg is gaan werken aan de kleinste details: nog net iets meer op het eten letten, iets meer yoga, maar ook het finetunen van trainingen. Soms iets harder trainen of juist even gas terugnemen. "Het gaat om procentjes. Die puzzel naar de wereldtop is nu gelegd. En we denken dat er nog meer in zit", zegt Stam.

Vollering heeft niet alleen fysiek stappen gemaakt, met behulp van een sportpsycholoog is ze mentaal ook sterker geworden. "Je ziet dat ze veel meer zelfvertrouwen heeft", zegt oud-renster en analist Iris Slappendel. "Ze bepaalt veel meer haar eigen koers en trekt haar eigen plan. En als dat goed uitpakt, geeft dat ook vertrouwen om op die manier te blijven koersen."

Demi Vollering kroonde zich vorige maand na een knappe solo tot Nederlands kampioen op de weg. Foto: ANP

Andere trainingsmethode Van Vleuten mislukte

Van Vleuten had juist een teleurstellend voorjaar. Waar ze voorgaande jaren altijd wel een klassieker op haar naam schreef, bleef ze nu zonder zege. Zelfs het podium zat er geen enkele keer in. Louis Delahaije, de trainer van Van Vleuten, heeft daar een logische verklaring voor.

"Annemiek wilde graag wat explosiever worden voor die eendagskoersen", zegt hij. "Daar hebben we toen aan gewerkt, maar het bracht niet wat we graag wilden en ze verloor juist een beetje haar sterke kanten."

Delahaije koos vervolgens met Van Vleuten - die bezig is aan haar afscheidsjaar - voor de vertrouwde methodes. Meerdere hoogtestages in het door Van Vleuten zo geliefde Livigno zetten haar weer op scherp. En gaven haar het vertrouwde gevoel in de benen terug.

"Ze heeft daar grote stappen gemaakt. Daarom was ze weer zo goed in de Giro", zegt Delahaije. Van Vleuten was in de Italiaanse rittenkoers als vanouds oppermachtig. Ze won drie etappes en had voor aanvang van de slotrit minuten voorsprong. Ze gaf haar vierde eindoverwinning niet meer uit handen. Maar wie ontbrak er in Italië? Vollering. Met het oog op de Tour.

Van Vleuten hoopt niet op tweestrijd Op voorhand lijkt de strijd om het geel tussen Demi Vollering en Annemiek van Vleuten te gaan. Al hoopt Van Vleuten op meer concurrentie. "Ik hoop heel erg dat het niet een duel is, maar dat de concurrentie van vorig jaar ook weer op volle oorlogssterkte is. In het voorjaar waren best wat teams verzwakt. Als je dan een team hebt als SD Worx, zorgt dat voor disbalans." Analist Iris Slappendel voorspelt een goed optreden van Elisa Longo Borghini in de Tour. "Zij was echt heel erg goed in de Giro, maar viel uiteindelijk weg door een valpartij. Ik denk ze in de Tour erg goed gaat zijn. Ze heeft ook een heel sterke ploeg mee." De Tour de France Femmes begint zondag met een overwegend vlakke etappe. De zaterdag daarop staat de koninginnenrit naar de Tourmalet op het programma. Een dag later is de afsluitende tijdrit in Pau.

Annemiek van Vleuten schreef vorig jaar de eerste Tour de France Femmes in de huidige vorm op haar naam. Foto: Getty Images

Vollering fysiek wellicht sterker, maar Van Vleuten komt eraan

Vorig jaar veroverde Vollering in de Tour wel de bolletjestrui, maar moest ze voor het algemeen klassement plaatsnemen op de tweede trede naast Van Vleuten. Het verschil tussen de twee was 3 minuten en 48 seconden. "Dat gaat dit jaar zeker anders zijn", zegt Delahaije. "Ze steken er echt bovenuit. De toeschouwer gaat daarvan profiteren, een duel is altijd mooi om te zien."

"Vollering is fysiek de betere", zegt Slappendel. "En ze neemt nu meer ervaring mee, ook in de rol als kopvrouw. Aan de andere kant heeft Van Vleuten in de Giro laten zien weer op heel hoog niveau te zijn. Voor haar is dat ook een trainingsprikkel, dus ik verwacht wel dat ze in de Tour nog een tandje beter is."

Vollering kopvrouw op WK Onlangs werd bekend dat Demi Vollering de kopvrouw is van het Nederlandse team op het WK in Glasgow. Regerend wereldkampioene Annemiek van Vleuten zal daarmee een dienende rol krijgen. "Dat lijkt me logisch en Annemiek was het daar ook mee eens", zegt Louis Delahaije. "In vergelijkbare eendagswedstrijden heeft Demi drie of vier belangrijke zeges geboekt. Dan lijkt het me logisch dat ze de kopvrouw is. Annemiek gaat haar stinkende best doen om Demi daar wereldkampioen te maken."