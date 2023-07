Pogacar geraakt door steun van Tour-peloton: 'Ze hebben me opgevrolijkt'

Tadej Pogacar is dankbaar voor alle steunbetuigingen vanuit het peloton van de Tour de France. De kopman van UAE Team Emirates was na de dramatische rit van woensdag terneergeslagen, maar werd donderdag opgevrolijkt door renners van andere ploegen.

Pogacar verloor woensdag op de Col de la Loze veel minuten op geletruidrager Jonas Vingegaard, die de winst bijna niet meer kan ontgaan. De 24-jarige Sloveen erkende donderdag na afloop van de achttiende etappe dat hij flink baalde van zijn inzinking.

"Ik was vandaag niet zozeer emotioneel, maar de start was wel zwaar voor me", zei Pogacar. "Er kwamen veel renners naar me toe om even met me te praten. Het was een lastig begin van de dag, maar door de andere renners werd ik opgevrolijkt."

"Ik weet nog steeds niet precies wat er woensdag misging. Maar al met al kan kan ik nog best tevreden zijn met mijn Tour gezien mijn blessure van eerder", doelde hij op de polsblessure die hij in april opliep tijdens Luik-Bastenaken-Luik.

Pogacar: 'We mogen trots zijn'

Pogacar was ondanks de mindere voorbereiding positief gestemd over de Tour. "De eerste twee weken gingen ook supergoed. Maar misschien was de topvorm er net niet. Alle kleine dingen tellen mee. Ik ben in ieder geval blij dat ik nog steeds in de Tour zit en tweede sta."

UEA Team Emirates hoopt de komende dagen met Pogacar en Adam Yates de tweede en derde plek in het klassement veilig te stellen. "Eigenlijk is dat een heel goede prestatie", zei Pogacar. "Daarnaast droegen we enkele dagen de gele trui en wonnen we twee etappes. We mogen trots en blij zijn."

Vrijdag wacht voor het peloton een heuvelrit van Moirans-en-Montagne naar Poligny. Zaterdag staat de laatste bergetappe op het programma. De Tour eindigt zondag traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs.