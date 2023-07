Criterium Boxmeer strikt Vingegaard, Fem van Empel en Irene Schouten

Het criterium Daags na Tour pakt uit met de komst van geletruidrager Jonas Vingegaard. De Deen maakt maandag na de Tour de France zijn opwachting in Boxmeer. Alleskunner Fem van Empel en schaatskampioen Irene Schouten staan bij de vrouwen aan de start van het wielercriterium.

"Vorig jaar wilden we Vingegaard al halen", zegt criterium-baas Pierre Hermans. "Maar hij belandde na zijn zege in Parijs in een gekkenhuis en kon vanwege tal van verplichtingen niet komen. We zijn als organisatie supertrots dat het nu wel is gelukt. Het is lang geleden dat Boxmeer een dag na het einde van de Tour de gele trui in huis had."