Eenkhoorn begrijpt opmerkelijke actie Philipsen niet: 'Dit slaat nergens op'

Pascal Eenkhoorn is niet te spreken over het hinderen van Jasper Philipsen tijdens de achttiende etappe van de Tour de France. De renner van Lotto Dstny wilde demarreren uit het peloton, maar de groenetruidrager blokkeerde de Nederlander.

Eenkhoorn wilde vlak voor de tussensprint de oversteek wagen naar de kopgroep, maar Philipsen probeerde dit te voorkomen. Eenkhoorn kon na enig oponthoud alsnog aansluiten bij de kopgroep. Hij werd in de eindsprint geklopt door medevluchter Kasper Asgreen.

"Als wij willen koersen, mogen wij koersen", zegt Eenkhoorn. "En dit laat gewoon zien dat we hier zijn om te koersen. Onze sprinter Caleb Ewan is weg, dus we moeten het op zo'n manier proberen. En het is jammer dat we niet winnen."

Eenkhoorn besloot zich niets aan te trekken van het gedrag van Philipsen. "Dan ben ik wel die brutale Nederlander. Maar ik ken Jasper ook goed. Ik pakte hem daarna beet en zei: 'Dit slaat nergens op, dat gaan we niet weer doen.'"

🚴🇫🇷 | Krijgen we toch nog spektakel in deze etappe? Jasper Philipsen lijkt het niet helemaal op prijs te stellen dat er wordt aangevallen en snijdt Pascal Eenkhoorn merkwaardig af... #TDF2023



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/3bNfe8eYaT — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 20, 2023

Philipsen: 'Was niet arrogant bedoeld'

Eenkhoorn zegt dat Philipsen ook een een beetje geïrriteerd was. "Hij was een beetje boos. Maar dat is het leven. Ik ken hem, ik heb in hetzelfde team als hem gereden. Dat is de koers."

Ploegleider Marc Wauters van Lotto Dstny vond ook dat Philipsen onsportief bezig was. "Het was een staaltje intimideren", zei Wauters. "Helaas voor hem werkt dat bij Pascal niet. Hij krijgt er juist energie van."

Philipsen zei na afloop bij Sporza dat zijn actie niet verkeerd bedoeld was. "Ik wilde graag sprinten vandaag en wilde niet meer renners in de kopgroep hebben. Het was niet arrogant of slecht bedoeld." De jury van de Tour heeft Philipsen niet bestraft voor het incident.