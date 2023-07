Spectaculaire finale in Tour-etappe: Asgreen klopt Eenkhoorn en stunt met ritzege

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Pascal Eenkhoorn heeft donderdag net naast de ritzege gegrepen in de Tour de France. De Nederlander werd in de sprint van de kopgroep geklopt door Kasper Asgreen. Het peloton kwam net te laat om de vluchters bij te halen.

De kopgroep bleef in de spectaculaire finale in de straten van Bourg-en-Bresse het peloton nipt voor. Eenkhoorn streed voor de dagzege, maar de renner van Lotto Dstny moest zijn meerdere erkennen in Asgreen van Soudal Quick-Step. Medevluchter Jonas Abrahamsen (Uno-X) werd derde.