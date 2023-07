Wiebes krijgt in sprintetappes Tour concurrentie van Vos en oud-ploeggenote Kool

Lorena Wiebes krijgt in de sprintetappes van de Tour de France Femmes concurrentie van Marianne Vos en Charlotte Kool, die vorig jaar nog de sprint voor haar aantrok.

De ook 24-jarige Kool bewees afgelopen seizoen met knappe zeges in de UAE Tour en La Vuelta Femenina perfect in deze rol te passen. Vorige week liet ze zien over een uitstekende vorm te beschikken door vier keer op rij te winnen in de Baloise Ladies Tour.