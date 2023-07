Dit is het etappeschema van de Tour de France Femmes: Nederlands spektakel verwacht

Na de Tour de France is er van een zwart gat geen sprake. Zondag begint het vrouwenpeloton aan de tweede editie van de Tour de France Femmes, met genoeg kansen op Nederlands succes. Een overzicht van de acht etappes.

Vorig jaar werd de eerste Tour de France Femmes in de huidige vorm verreden. Tijdens die achtdaagse koers hadden de Nederlanders een abonnement op de gele trui. Lorena Wiebes en Marianne Vos proefden even van de leiding, maar Annemiek van Vleuten ging er met de eindzege vandoor. Achter haar werd Demi Vollering tweede.

Tijdens deze editie zou het zomaar eens kunnen uitdraaien op een tweestrijd tussen Van Vleuten en Vollering. Laatstgenoemde was oppermachtig in het voorjaar en boekte dit seizoen al twaalf zeges. Van Vleuten kwam dit seizoen langzaam op gang, maar bewees met de eindzege in de Giro Donne weer helemaal op haar niveau te zitten.

Vorig jaar werd de Tour verreden in het noordoosten van Frankrijk. Dit jaar mag het zuidwesten zich opmaken voor een prachtige mix van etappes. Dat betekent wel dat de rensters het zonder een passage van de Champs-Élysées in Parijs moeten stellen.

Sprintkansen en heuvelritten

De eerste etappe start en finisht in de universiteitsstad Clermont-Ferrand, waar het mannenpeloton vorige week ook vertrok voor de elfde Tour-etappe. De openingsrit wordt door de organisatie aangestipt als 'vlak', maar de echte sprinters moeten een aardig klimmetje in de benen hebben, willen ze aanspraak maken op de eerste gele trui.

Een dag later zouden we in een pittige heuvelrit met zes gecategoriseerde klimmetjes zomaar voor het eerst de klassementsrenners van voren kunnen zien. Ook in de vierde en vijfde etappe krijgt het peloton aardig wat hoogtemeters voor de kiezen, waardoor de eerste verschillen in het klassement kunnen ontstaan. Al barst de strijd om de gele trui waarschijnlijk pas echt los in het slotweekend.

De sprintkanonnen zullen hun zinnen vooral hebben gezet op de derde en zesde etappe. Wiebes spurtte vorig jaar mede dankzij lead-out Charlotte Kool op de Champs-Élysées naar de gele trui. Wiebes vertrok naar SD Worx en heeft nu aan Kool een geduchte concurrente. Ook Vos zal haar zinnen hebben gezet op sprintzeges én de groene trui, die ze vorig jaar mee naar huis nam.

Vorig jaar waren alle truien een prooi voor Nederlandse rensters. Van links naar rechts: Marianne Vos (sprintklassement), Annemiek van Vleuten (eindklassement), Shirin van Anrooij (jongerenklassement) en Demi Vollering (bergklassement) Foto: AFP

Slotweekend cruciaal voor eindzege

Het zwaartepunt van deze Tour ligt in het afsluitende weekend. Op zaterdag staat de kortste, maar met afstand zwaarste etappe op het programma. De eerste schifting zal plaatsvinden op de Col d'Aspin (12 kilometer à 6,5 procent). De finish van de koninginnenrit door de Pyreneeën ligt op de top van de Tourmalet. In 17 kilometer aan gemiddeld 7,5 procent stijging zal de strijd om het klassement losbarsten.

De meeste rensters zullen de befaamde beklimming alleen kennen van trainingen. In 1996 was de Tourmalet voor het eerst het decor van een vrouwenkoers. In de decennia daarna werd de klim van de buitencategorie nauwelijks meer opgenomen in het routeboek.

Op zondag staat de afsluitende tijdrit in Pau op het programma. De verwachting is dat het klassement na zaterdag al aardig is opgeschud, maar in de race tegen de klok zijn verschillen zeker nog te overbruggen.

Door het ontbreken van de zwangere Ellen van Dijk zullen Lucinda Brand en Nederlands kampioene Riejanne Markus hun kans ruiken in de tijdrit. Dan zullen ze over de overwegend vlakke 22 kilometer wel sneller moeten zijn dan de klassementsrenners en specialisten als Marlen Reusser en Grace Brown.

Favorieten voor eindzege ⭐⭐⭐ Annemiek van Vleuten, Demi Vollering

⭐⭐ Elisa Longo Borghini, Silvia Persico

⭐Cecilie Uttrup Ludwig, Katarzyna Niewiadoma