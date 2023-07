Kritiek op zeer korte tv-registratie Tour-zege Poels: 'Geef winnaars meer aandacht'

Rennersvakbond CPA vindt dat Wout Poels zondag bij de finish van de vijftiende etappe van de Tour de France te kort in beeld is geweest. De Franse regie had vooral oog voor de tweestrijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar.

De 35-jarige Poels soleerde op de Mont Blanc naar zijn eerste ritzege in de Tour. De Nederlander van Bahrain Victorious werd bij het passeren van de eindstreep maar enkele seconden in beeld gebracht.

CPA-voorzitter Adam Hansen vindt het "verdrietig" dat één van de grootste momenten uit de carrière van Poels maar heel kort te zien was voor de tv-kijker. "Het winnen van een etappe in de Tour is bijna een onmogelijke taak", schrijft de oud-renner op sociale media.

"Ik had het erg gewaardeerd als hij - of iedere andere winnaar - meer dan twee seconden televisietijd had gehad, zodat hij zijn zoon kan laten zien wat hij bereikt heeft."

Hansen doet oproep aan Franse regie

Hansen vindt dat de strijd tussen Vingegaard en Pogacar te vaak in beeld wordt gebracht ten koste van andere renners. "De klassementsrenners zien we iedere dag. Ik vraag France Télévisions vriendelijk om deze jongens en hun ploegen de aandacht te geven die ze verdienen."

De oproep van Hansen volgt op de kritiek van onder anderen Tom Dumoulin, die bij de NOS zijn verbazing uitte. "We weten niet eens zeker of ze Wout live in beeld hebben gebracht of een halve minuut later. Zo van: we moeten hem ook nog in beeld brengen", zei de oud-renner.

De Tour wordt dinsdag na een rustdag hervat met een 22 kilometer lange tijdrit. Pogacar start om 16.58 uur met zijn tijdrit en geletruidrager Vingegaard volgt twee minuten later.