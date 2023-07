Vollering gaat met topploeg strijd aan met Van Vleuten in Tour de France Femmes

Demi Vollering is de enige kopvrouw van SD Worx in de Tour de France Femmes. De 26-jarige renster heeft in de Franse wielerkoers de beschikking over enkele luxeknechten.

Naast Vollering maken Mischa Bredewold, Elena Cecchini, Lotte Kopecky, Christine Majerus, Marlen Reusser en Lorena Wiebes deel uit van de Tour-ploeg van SD Worx. De Nederlandse formatie boekte dit seizoen al 43 zeges.

SD Worx mikt met Vollering op de eindoverwinning in de Tour. Ze eindigde in 2022 als tweede achter Annemiek van Vleuten, maar wil haar grote concurrente dit jaar verslaan. "Vorig jaar was Van Vleuten nog een maatje te groot, maar Demi heeft in alle opzichten bewezen dat ze stappen heeft gemaakt", zegt sportief directeur Danny Stam.

Vollering en Van Vleuten waren dit seizoen al regelmatig in een felle strijd met elkaar verwikkeld. In mei won Van Vleuten La Vuelta met negen seconden voorsprong op haar landgenote. Vollering was de sterkste in onder andere de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen.

Van Vleuten hoopt in haar afscheidsjaar opnieuw de Tour de winnen. De veertigjarige wereldkampioene schreef deze maand voor de vierde keer de Giro Donne op haar naam.