Lucinda Brand kroont zich tot derde Nederlandse winnaar Baloise Ladies Tour

Lucinda Brand heeft zondag de Baloise Ladies Tour op haar naam geschreven. De leiderstrui van de renster van Lidl-Trek kwam in de slotetappe met start en finish in het Belgische Deinze niet meer in gevaar.

De rit werd gewonnen door Jerena Eric uit Servië, die medevluchters Femke de Vries en Alice Maria Arzuffi uit Italië en het aanstormende peloton nipt voorbleef. Aniek van Alphen zag een late aanval mislukken.

Brand eindigde als vierde in de slotetappe. Voor de 34-jarige Nederlandse is het haar tweede succes op de weg dit seizoen. Ze boekte zaterdag haar eerste overwinning met de zege in de tijdrit in Knokke-Heist.

Na Marianne Vos (2017 en 2018) en Ellen van Dijk (vorig jaar) is Brand de derde Nederlandse winnaar van de Ladies Tour. Achter haar werd de Noorse Emma Norsgaard tweede in het klassement. De derde plek was voor de Britse Anna Henderson.