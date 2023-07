Vingegaard weerstaat aanval Pogacar en blijft leider in ongekend spannende Tour

Geletruidrager Jonas Vingegaard heeft zaterdag in een loodzware bergrit in de Tour de France een aanval van Tadej Pogacar afgeslagen. Dankzij bonificatieseconden liep de Jumbo-Visma-renner zelfs één seconde uit op de Sloveen, waardoor hij na de veertiende etappe tien seconden voorsprong heeft.

Carlos Rodríguez schreef de loodzware Alpen-rit van Annemasse naar Morzine op zijn naam. Pogacar ging op de slotklim van de 151 kilometer lange etappe vol in de aanval, maar kon zich niet ontdoen van Vingegaard, die opnieuw niet te kraken bleek.

Een paar honderd meter voor de slotklim wilde Pogacar nog een laatste keer aanzetten, maar de Sloveen werd gehinderd door twee motoren van de organisatie. Het eindschot van de Col de Joux Plane, een klim van de buitencategorie, was voor Vingegaard die als eerste bovenkwam en daarmee vier bonificatieseconden uitliep op Pogacar.

In de afdaling werden de twee klassementsrenners bijgehaald door de Spanjaard Rodríguez, die enkele seconden voor Pogacar en Vingegaard over de finish kwam. Pogacar klopte Vingegaard op de meet en liep daardoor weer drie bonificatieseconden in op de geletruidrager.

Dankzij zijn sterke optreden nam Rodríguez de derde plek in het algemeen klassement over van Jai Hindley. Zondag volgt opnieuw een bergrit met een aankomst op hoogte in Saint-Gervais Mont-Blanc.

Het algemeen klassement na de veertiende etappe in de Tour de France

Etappe ligt twintig minuten stil na massale valpartij

De dag begon met een massale valpartij, waarna de koers werd geneutraliseerd en liefst twintig minuten stillag. De Spanjaard Antonio Pedrero van Movistar, de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes van Intermarché-Circus-Wanty en de Colombiaan Esteban Chaves van EF Education–EasyPost moesten de strijd staken.

Zij en verschillende andere coureurs kregen langs de kant van de weg medische hulp. De valpartij vond al na enkele kilometers plaats, toen het peloton op weg was naar de Col de Saxel van de derde categorie. Na ruim twintig minuten werd de koers hervat.

Snel daarna moesten Romain Bardet en de Brit James Shaw (EF Education-EasyPost) opgeven. Beiden gingen onderuit in de afdaling van de Col de Saxel. De Fransman Bardet, die uitkomt voor Team DSM, bezette de twaalfde plaats in het algemeen klassement. Ook Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck) en Ruben Almeida Guerreiro (Movistar) haalden de finish niet.

Een paar minuten na de hervatting ontstond er een grote kopgroep van 22 renners met onder meer Wout Poels. Door kopwerk van Jumbo-Visma kregen de koplopers nooit echt de ruimte. Aan het begin van de voorlaatste beklimming, de Col de la Ramaz, was Giulio Ciccone de laatste renner die werd ingerekend.

De uitslag van de veertiende etappe in de Tour de France

Pogacar en Vingegaard zorgen weer voor spektakel

Vingegaard begon met negen seconde voorsprong op Pogacar aan de eerste volledige Alpen-rit. Hoewel het tempo hoog lag op de voorlaatste klim waagden beiden zich daar nog niet aan een aanval. Op 5 kilometer van de slotklim ging Adam Yates op de pedalen staan. Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss had daarvoor kilometers lang kopwerk verricht voor Vingegaard, maar kon het tempo niet meer volgen.

Daardoor bleven Yates, zijn UAE-ploeggenoot Pogacar en Vingegaard met zijn drieën over. Op 3 kilometer van de meet lanceerde Yates Pogacar, die direct een gat trok naar Vingegaard, maar nooit verder dan een seconde of vijf weg kwam.

Op anderhalve kilometer van de top had Vingegaard het gat weer gedicht. Pogacar wilde een kilometer later nog een laatste poging wagen, maar net toen hij op zijn pedalen ging staan belemmerden twee motoren hem de weg. Vingegaard kwam als eerste boven op de top, pakte drie meer bonificatieseconden meer dan Pogacar (acht om vijf) en liep daardoor weer iets uit.