Sprinter Ewan stapt vlak voor beklimming Colombier af in Tour de France

Caleb Ewan is vrijdag afgestapt in de Tour de France. De sprinter reed voor de beklimming van de Grand Colombier in de dertiende etappe ver achter het peloton en zette zijn fiets aan de kant.

Dat de 29-jarige Ewan de Tour verlaat, is geen verrassing. De Australiër kwam in de etappe van donderdag als laatste binnen, een paar minuten voor de tijdslimiet . Hij kon nog niet imponeren in deze Ronde van Frankrijk.

Ewan eindigde in de derde etappe als derde in de sprint, vlak achter ritwinnaar Jasper Philipsen. Ook in de vierde rit moest hij de zege aan Philipsen laten. Toen eindigde Ewan als tweede.

Donderdag had Ewan ook mee moeten sprinten om de ritzege, maar toen kwam hij er niet aan te pas. Sportief manager Kurt Van de Wouwer van Lotto Dstny sprak na afloop van die rit al zijn onvrede uit over de vorm van Ewan.