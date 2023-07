UCI past regels weer aan: geen transgender personen in vrouwenwedstrijden

De internationale wielerunie UCI heeft vrijdag de regels voor transgender personen verder aangescherpt. Ze mogen in alle disciplines niet langer meedoen bij de vrouwen.

De aangescherpte regels gaan komende maandag in. De UCI laat weten dat ze in de toekomst op basis van wetenschappelijke kennis weer kunnen veranderen. Met andere sportinstanties - ook daar worstelen ze met de regels rond transgender en non-binaire personen - wordt in de toekomst onderzoek gedaan naar de verandering in fysieke prestaties van transatleten.