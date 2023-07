Froome krijgt ervan langs van ploegeigenaar: 'We krijgen geen waar voor ons geld'

Ploegeigenaar Sylvan Adams van Israel-Premier Tech is zeer teleurgesteld in de prestaties van Chris Froome. De Israëlisch-Canadese miljardair zegt dat de viervoudig Tour-winnaar zijn forse salaris niet waard is.

De ploeg van Adams trok Froome in 2021 aan. De 38-jarige Brit verdient naar verluidt ongeveer 5 miljoen euro per jaar. Op de vraag van Cycling Weekly of Froome zijn salaris waard is, antwoordt Adams resoluut: "Absoluut niet."

"Hoe kunnen we zeggen dat we waar voor ons geld hebben gekregen?" vervolgt Adams. "We hebben Chris aangetrokken als kopman voor onze Tour-ploeg en hij is niet eens hier. Dus nee, wij krijgen geen waar voor ons geld." Vorig jaar reed Froome de Tour wel voor het Israëlische team. Hij eindigde als derde in de bergrit met finish op de Alpe d'Huez.

Froome zou dit jaar weer meedoen aan de Tour, maar na een reeks slechte resultaten werd hij buiten de selectie gehouden. Froome reageerde teleurgesteld en zei fysiek klaar te zijn voor de Franse rittenkoers. De renner gaf aan dat hij in verschillende voorbereidingskoersen kampte met mechanische problemen.

Froome won de Ronde van Frankrijk in 2013, 2015, 2016 en 2017. Hij schreef zeven ritzeges op zijn naam in tien deelnames aan de Tour. De veteraan kon de afgelopen jaren niet meedoen in de top van het algemeen klassement.

Ploegeigenaar Sylvan Adams hoopt ondanks de kritiek dat Chris Froome bij Israel-Premier Tech met pensioen gaat. Foto: Getty Images

'Komst Froome was geen pr-truc'

Adams ontkent dat Froome om pr-technische redenen is aangetrokken. "Chris is geen pr-truc. Chris is geen symbool. Natuurlijk heeft zijn komst ons bekender gemaakt. Maar mijn idee was dat we met hem een hoogvlieger hadden in het algemeen klassement van de Tour."

Froome kwam in het Critérium du Dauphiné van 2019 zwaar ten val, waarna hij zelden zijn oude niveau haalde. Adams erkent dat het aantrekken van de Brit vanwege zijn blessuregevoeligheid én leeftijd een risico was. "Maar hij is tegelijkertijd de beste grotenronderenner van zijn generatie. We waren een kleine ploeg en in één klap werden we kanshebber om de Tour te winnen."

Het contract van Froome bij Israel-Premier Tech loopt eind dit jaar af. De routinier mag zelf bepalen of hij langer doorgaat bij de ploeg, zegt Adams. "Hij heeft eerder gezegd dat hij tot zijn veertigste door wil. En ik heb hem beloofd dat hij bij ons met pensioen gaat. Dus hij mag zelf bepalen of hij zijn contract bij ons verlengt of niet."